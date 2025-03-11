ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وخام برنت يسجل 69.46 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط قليلًا خلال التعاملات اليوم، رغم مخاوف الركود المحتمل في الولايات المتحدة، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، ومع تركيز تحالف أوبك+ على زيادة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 69.46 دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 66.12 دولارًا للبرميل.

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