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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط.. وخام برنت يسجل 69.46 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
ارتفعت أسعار النفط قليلًا خلال التعاملات اليوم، رغم مخاوف الركود المحتمل في الولايات المتحدة، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، ومع تركيز تحالف أوبك+ على زيادة الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أو 0.3 %، إلى 69.46 دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 66.12 دولارًا للبرميل.
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