الذهب يرتفع إلى 2898.27 دولار للأوقية مع هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 2902.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.19 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 957.89 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 940.47 دولار.

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