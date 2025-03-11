المركزي الروسي يخفض أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 75 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 88.3872 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.42 روبل، ليبلغ 95.4443 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 16 كوبيكًا، ليصل إلى 12.0798 روبلًا.

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