شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع التضخم.. هل يسير الاقتصاد الصيني على مسار التعافي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون البحث عن علامات على أن إجراءات التحفيز التي تتخذها بكين يمكن أن تساعد في تعزيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الصين خلال فبراير، وقد يكون لهذا دلالات عديدة، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. تراجع التضخم الصيني انخفض مؤشر أسعار المستهلك الوطني في الصين في فبراير إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ يناير من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والتبغ وسلع أخرى.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق وهو ما يعكس مكاسب سنوية بلغت 0.5% في يناير.

اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية أقل من التقديرات وجاءت القراءة أقل من التقديرات التي أشارت إلى انكماش سنوي بنسبة 0.5% بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين في فبراير بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.7% في يناير. توقيت التراجع تأتي هذه البيانات في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون البحث عن دلائل تشير إلى أن إجراءات التحفيز التي تتخذها بكين يمكن أن تساعد في تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد.

وحددت الصين يوم الأربعاء الماضي هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 عند حوالي 5٪ ووضعت خططًا لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي من خلال دعم الطلب المحلي.

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كما خفضت بكين هدفها السنوي لتضخم أسعار المستهلك إلى حوالي 2% وهو الأدنى منذ أكثر من عقدين من الزمن من 3% أو أعلى في السنوات السابقة، وفقًا لمعهد سياسات آيشيا كومينوتي. ما يقوله المحللون؟ يقول محللون إن هدف التضخم الجديد من شأنه أن يعمل بمثابة سقف أكثر منه هدفاً يجب تحقيقه.

كما ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو الذي حددته الصين بنحو 5% هذا العام قد يكون من الصعب تحقيقه خاصة في ظل ضعف الاستهلاك المحلي المستمر وتصاعد النزاع التجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ما يقول إن الصين قد تواجه رياح معاكسة لكنهم لا يقول بقطعية ذلك وتأكده في ظل اتجاه الصين الجدي للتفاهم مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال في ظل منحى لدعم الصناعات وقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة لتأكيد الصين مكانتها كمنافس لأمريكا عالميًا.