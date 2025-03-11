شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة الحماية الرقمية.. تدريب 250 ألف شاب لدرء الهجمات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار سعى الجهات المختصة لتعزيز الأمن الرقمي الوطني وتطوير الكفاءات التكنولوجية المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تأهيل 250 ألف شاب خلال الخمس سنوات المقبلة في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة. يأتي هذا البرنامج التدريبي المجاني على مستوى الجمهورية استجابة للتحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، مع التركيز على بناء كوادر متخصصة قادرة على مواجهة الهجمات السيبرانية وتأمين البنى التحتية الحيوية.

تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الشبكات والأمن السيبراني.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل 250 ألف شاب خلال فترة خمس سنوات.

يركز البرنامج على تطوير المهارات والتقنيات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية.

تقدم البرامج التدريبية مجاناً على مستوى الجمهورية لتعزيز فرص التدريب والتطوير.

يشمل البرنامج مجموعة من التخصصات التقنية المتطورة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الرقمي.

يعتمد البرنامج على أحدث الأساليب والتقنيات في مجال الأمن السيبراني.

يسهم التدريب في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على حماية البيانات والبنى التحتية الحيوية.

يأتي المشروع ضمن جهود وطنية أوسع لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للتدريب التقني.

يعد المشروع استجابة للطلب المتزايد على المتخصصين في الأمن السيبراني على المستوى المحلي والعالمي.

يهدف التعاون إلى إعداد كوادر مؤهلة تسهم في رفع مستوى الأمان الرقمي وتوفير بيئة رقمية آمنة للجميع.