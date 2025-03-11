شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه تخفيض على أسعار السيارة كيا إكسيد موديل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة " EIT " وكيل العلامة الكورية "كيا" في مصر مجموعة من التخفيضات غير المسبوقة علي بعض طرازات "كيا" وتحديدا طراز "إكسييد" حيث تم عمل خصم 50 ألف جنيه علي الثلاث فئات وهي كالاتي:

أسعار كيا أكسيد 2025 في مصر قبل وبعد التخفيضات:

الفئة الأولى بسعر 1,399,900 جنيه بدلا من 1,499,900 جنيه .

الفئة الثانية بسعر 1,499,900 جنيه بدلا من 1,549,900 جنيه .

الفئة الثالثة بسعر 1,599,900 جنيه بدلا من 1,649,900 جنيه .

وتأتي "كيا إكسيد 2025" الجديدة بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش.

وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريباً لكل 100 كم، وتتسارع "إكسيد" من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9.2 ثانية مع ناقل حركة Dual Clutch Automatic بـ7 سرعات.

تأتي جميع فئات بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية، وتمتلك السيارة نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor.

يبلغ طول كيا "XCeed" الكلي 3.945 مم وعرضها 1.800 مم وارتفاع 1.495 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 426 لترًا وتصل إلى 1.394 لترًا بطي المقاعد الخلفية، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

كما زودت "كيا" بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات تكييف خلفية .



