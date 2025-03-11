شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-3-2025 فى البحرين عيار 18 بـ26.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.125 دينار

عيار 22 سجل 32.200 دينار

عيار 21 سجل 30.750 دينار

عيار 18 سجل 26.350 دينار

عيار 14 سجل 20.500 دينار

عيار 12 سجل 17.575 دينار

الاونصة1092.825 دينار

الجنيه الذهب245.950 دينار

الأونصة بالدولار2906.43 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.