شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على أراضى ووحدات موقع "مسكن" غير الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع "مسكن" الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول علي وحدات سكنية أو أراض في القرعة العلنية، وذلك بنفس أسلوب السداد بالتعاون مع شركة "فوري دهب" وبنك التعمير والاسكان.

وتنفيذا لتكليفات وزير الإسكان، أوضح الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية،أنه سيتم استكمال ما تحقق من نجاح القرعة العلنية اليدوية الخاصة بقطع الاراضي والوحدات السكنية عن طريق موقع مسكن، والتي تم التخصيص بها لعدد 8521 قطعة ارض، وكذلك 6575 وحدة سكنية، والتى انتهت اجراءات القرعه بها بتاريخ 26/2/2025، حيث بدأ القطاع العقاري والمالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى اجراءات رد مقدمات الحجز للسادة العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالقرعة، ابتداء من يوم الخميس 6 مارس، وذلك للسادة العملاء المسددين لجدية الحجز بنظام الكاش، أو عن طريق الفيزا كارد، وذلك من خلال شركة فوري دهب.

وتم رد جدية الحجز لعدد 21500 من عملاء الفيزا كارد، وسيستمر استكمال استرداد تلك المقدمات لمده 10 ايام قادمة، وفقا لترتيب المدن بالقرعة العلنية، والواردة بالاعلان السابق نشره، والتي تم الانتهاء من اجراءات القرعة بها سواء لقطع الاراضي او الوحدات السكنية، في حين انه سيتم رد جديج الحجز للعملاء المسددين عن طريق التحويلات البنكية من خلال بنك التعمير والاسكان من اليوم الموافق 11 مارس وحتى منتصف الاسبوع القادم.

وفى سياق آخر أفاد الشوربجي أن الهيئة حريصه على سرعة رد كافة مبالغ جديات الحجز للعملاء، للحفاظ على ثقتهم بالهيئة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق فى الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية فى القرعة المقبلة.

