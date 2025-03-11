شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر 11 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 في التعاملات الصباحية، مع وسط تذبذب عيار 21 حول مستوى 4100 جنيه، صعوداً وهبوطا قرب هذه القيمة مع مراقبة تطورات بورصة الذهب عالمياً والتي تقترب مرة أخرى من مستويات 2893 دولار.

أسعار الذهب فى مصر



- سعر عيار 24 يسجل 4691 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 3518 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 2746 جنيهاً .

- الجنيه الذهب 32840 جنيهاً.

الذهب العالمى

يستمر الذهب فى إيجاد الدعم من بقاء الدولار الأمريكى بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بسبب العلاقة العكسية بين الذهب والدولار وبسبب كون الدولار المنخفض يجعل سعر الذهب الذى يتم تسعيره بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما حلل المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكى الحكومى الأسبوع الماضى وتعليقات رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى لقياس توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي. فقد عكست البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة صورة مختلطة حيث أضاف الاقتصاد الأمريكى 151 ألف وظيفة في فبراير وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.

البيانات الأضعف من المتوقع زادت من التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، ومع ذلك أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك الفيدرالي سيحافظ على موقف الانتظار بشأن أسعار الفائدة، معترفًا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مكان جيد على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة.

وأشار باول أيضاً إن البنك الاحتياطى الفيدرالى يقيم بحذر التغييرات الأخيرة فى السياسة الاقتصادية لترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتسريح العمال الفيدراليين.