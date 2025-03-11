شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025، وفقا للبنك الأهلي المصري.
وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي:
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
54.62 جنيه للشراء.
55.07 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.08 جنيه للشراء.
65.56 جنيه للبيع.
163.32 جنيه للشراء.
164.45 جنيه للبيع
13.43 جنيه للشراء.
13.50 جنيه للبيع.
13.74 جنيه للشراء.
13.79 جنيه للبيع.
12.82 جنيه للشراء.
13.89 جنيه للبيع.
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