شكرا لقرائتكم خبر عن 251 مشروعا تعاقدات "اقتصادية قناة السويس" خلال 30 شهرا توفر 28 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول إجمالي التعاقدات إلى 251 مشروعاً بالمناطق الصناعية والمواني، وذلك خلال العامين ونصف الماضيين -30 شهرا- بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 6.23 مليار دولار أمريكي، توفر ما يقرب من 28 ألف فرصة عمل.

وقالت بيانات المنطقة الاقتصادية، إن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية اعتمد خلال يناير الماضي 4 مشروعات جديدة، بإجمالي استثمارات بلغت 1.84 مليار دولار، وهو ما يخدم مساعي المنطقة الاقتصادية لتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

وتسير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، في ضوء الحرص على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، حيث تمتلك المنطقة الاقتصادية 4 مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية؛ وتختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة.

وتمكنت المنطقة الاقتصادية من استقطاب 15 مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب المليون و31 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى 20 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتشهد التعاقدات الاستثمارية بمنطقة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتيرة سريعة باعتبارها إحدي المناطق الصناعية الواعدة لعدد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس ومواد البناء، باستثمارات صينية وتركية.