شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة يقدم الدعم الفنى لفندقين للتحول للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجهاز شؤن البيئة ومشروع جرين شرم، قام مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني لمحطتين للطاقة الشمسية في اثنين من الفنادق بمدينة شرم الشيخ، حيث تم فحص المكونات الموردة والتأكد من مطابقتها للعرض الفني والمواصفات القياسية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات التشغيل وربط المحطتين على الشبكة لضمان كفاءة وأداء المنظومة.



وبلغت قدرة المحطة في فندق Rehana Royal نحو 497.28 كيلووات، بينما بلغت قدرة المحطة في فندق Desert View نحو 400 كيلووات، مما يساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.



ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، إضافةً إلى دوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات الحيوية.

ويواصل مركز تحديث الصناعة جهوده في تقديم الدعم الفني لضمان تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يعزز الاستدامة في مختلف القطاعات.