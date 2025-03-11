شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 11-3-2024 بالبنوك الرئيسية أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تحديث لحظى لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 أمام الجنيه المصري. وبلغ سعر الدولار خلال آخر تحديث معلن بالبنك المركزى 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية الرئيسية وفقا لما يليى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

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