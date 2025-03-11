شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الرشيد» تقفز 80.6% إلى 80.74 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة «عناية»: «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا لعملية الاندماج مع «سلامة للتأمين» ارتفاع أرباح «طوارئيات» 66% إلى 23.7 مليون ريال في 2024 الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة محمد هادي الرشيد في عام 2024 بنسبة 80.6% إلى 80.74 مليون ريال، مقابل 44.71 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب الارتفاع في صافي الدخل إلى ارتفاع المبيعات.وبحسب الشركة تضمنت أسباب ارتفاع صافي الدخل: التحسن المستمر في رفع الكفاءة التشغيلية.