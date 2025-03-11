الاقتصاد

أرباح «الرشيد» تقفز 80.6% إلى 80.74 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «الرشيد» تقفز 80.6% إلى 80.74 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة محمد هادي الرشيد في عام 2024 بنسبة 80.6% إلى 80.74 مليون ريال، مقابل 44.71 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تعود أسباب الارتفاع في صافي الدخل إلى ارتفاع المبيعات.

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وبحسب الشركة تضمنت أسباب ارتفاع صافي الدخل: التحسن المستمر في رفع الكفاءة التشغيلية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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