شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الرشيد» تقفز 80.6% إلى 80.74 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة محمد هادي الرشيد في عام 2024 بنسبة 80.6% إلى 80.74 مليون ريال، مقابل 44.71 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب الارتفاع في صافي الدخل إلى ارتفاع المبيعات.
وبحسب الشركة تضمنت أسباب ارتفاع صافي الدخل: التحسن المستمر في رفع الكفاءة التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب الارتفاع في صافي الدخل إلى ارتفاع المبيعات.
أخبار متعلقة
«عناية»: «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا لعملية الاندماج مع «سلامة للتأمين»
ارتفاع أرباح «طوارئيات» 66% إلى 23.7 مليون ريال في 2024