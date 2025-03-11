شكرا لقرائتكم خبر عن «عناية»: «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا لعملية الاندماج مع «سلامة للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عينت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشارا ماليا لعملية الاندماج المقترحة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت في 25 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني لدراسة جدوى اندماج الشركتين.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية لاحقا في حال توفرها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت في 25 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني لدراسة جدوى اندماج الشركتين.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية لاحقا في حال توفرها.