الاقتصاد

«عناية»: «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا لعملية الاندماج مع «سلامة للتأمين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«عناية»: «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا لعملية الاندماج مع «سلامة للتأمين»

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الدمام - شريف احمد - عينت شركة عناية للتأمين التعاوني، شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشارا ماليا لعملية الاندماج المقترحة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد أعلنت في 25 فبراير الماضي، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سلامة للتأمين التعاوني لدراسة جدوى اندماج الشركتين.
ونوهت بإعلان أي تطورات مستقبلية لاحقا في حال توفرها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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