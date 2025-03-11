شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «طوارئيات» 66% إلى 23.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة حجم العقود الجديدة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للعملاء الحاليين. مع الحفاظ على هامش ربح بلغ 32%، مما أدى إلى زيادة مبررة في تكاليف الإيرادات.

• مجهودات الشركة في تحصيل المبالغ المستحقة القديمة لدى العملاء، وبالتالي انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لعام 2024م بمبلغ 1.4 مليون ريال عن العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية (طوارئيات)، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 40 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال لكل سهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ونوهت بأن تاريخ التوزيع ستكون عبر آلية السداد بتقسيم المبلغ الموزع إلى خمسة أقساط متساوية تُدفع كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تواريخ السداد المحددة في وقت لاحق بعد موافقة الجمعية العامة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة طوارئيات للعناية الطبية في 2024 بنسبة 65.9% إلى 23.7 مليون ريال، مقابل 14.2 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يُعزى هذا النمو في الأرباح بشكل كبير إلى:• ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل زيادة حجم العقود الجديدة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للعملاء الحاليين. مع الحفاظ على هامش ربح بلغ 32%، مما أدى إلى زيادة مبررة في تكاليف الإيرادات.• مجهودات الشركة في تحصيل المبالغ المستحقة القديمة لدى العملاء، وبالتالي انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لعام 2024م بمبلغ 1.4 مليون ريال عن العام السابق.وأوصى مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية (طوارئيات)، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 40 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال لكل سهم، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.وسيكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.ونوهت بأن تاريخ التوزيع ستكون عبر آلية السداد بتقسيم المبلغ الموزع إلى خمسة أقساط متساوية تُدفع كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تواريخ السداد المحددة في وقت لاحق بعد موافقة الجمعية العامة.