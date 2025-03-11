شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الخريف رئيسا لمجلس إدارة «أصول وبخيت».. وعبدالرحمن اليحياء نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية، تعيين عبدالله الخريف رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن اليحياء نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 5 فبراير 2025، الذي شهد انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من 5 فبراير الماضي، لمدة 4 سنوات تنتهي في 4 فبراير 2029.
وقرر المجلس تعيين محمد زكريا أمينا لسر مجلس الإدارة.
شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10/03/2025م بالموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة.
وتضنمن تشكيل لجنة المراجعة كلا من: وائل السرحان، خالد الموسى، عبدالرحمن اليحياء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد قرار اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 5 فبراير 2025، الذي شهد انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من 5 فبراير الماضي، لمدة 4 سنوات تنتهي في 4 فبراير 2029.
وقرر المجلس تعيين محمد زكريا أمينا لسر مجلس الإدارة.
شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10/03/2025م بالموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة.
وتضنمن تشكيل لجنة المراجعة كلا من: وائل السرحان، خالد الموسى، عبدالرحمن اليحياء.