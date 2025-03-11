شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نبع الصحة» توافق على اندماج «الأنوار الطبية» التابعة لها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
. الموافقة على عملية اندماج شركة الأنوار الطبية "شركة تابعة ومملوكة بشكل كامل للشركة " في شركة نبع الصـحة للخدمات الطبية وذلك اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر 2024م.
· تفويض مجلس إدارة شركة نبع الصـحة للخدمات الطبية في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والنظامية المتعلقة بإتمام عملية الاندماج.
· لايوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل و بعد الاندماج.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
. الموافقة على عملية اندماج شركة الأنوار الطبية "شركة تابعة ومملوكة بشكل كامل للشركة " في شركة نبع الصـحة للخدمات الطبية وذلك اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر 2024م.
· تفويض مجلس إدارة شركة نبع الصـحة للخدمات الطبية في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والنظامية المتعلقة بإتمام عملية الاندماج.
· لايوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل و بعد الاندماج.