شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «الراجحي المالية» صانع سوق لسهم «المداواة» لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المداواة التخصصية الطبية، أمس، تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة لمدة 12 شهراً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبدأ تعيين شركة الراجحي المالية من تاريخ سريان الاتفاقية وقابلة للتمديد.
وبحسب الشركة يأتي ذلك دعماً لمستويات السيولة في تداولات السهم، ويخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يبدأ تعيين شركة الراجحي المالية من تاريخ سريان الاتفاقية وقابلة للتمديد.
وبحسب الشركة يأتي ذلك دعماً لمستويات السيولة في تداولات السهم، ويخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.