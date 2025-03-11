شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ولاء للتأمين» 56.6% إلى 64.3 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبلغ صافي الدخل العائد على المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 64,303 مليون ريال، مقارنة بصافي الدخل العائد على المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 147,977 مليون ريال من العام السابق.

يمثل ذلك انخفاض قدره 56.55%. تعود أسباب انخفاض صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي إلى الأسباب التالية:

• انخفاض نتائج خدمات التأمين: تحولت نتائج خدمات التأمين إلى خسارة قدرها 36,081 مليون ريال ، مقارنة بربح قدره 28,121 مليون ريال من العام السابق.

يعود سبب هذه الخسارة إلى انخفاض دخل العمليات في المجال الطبي، المركبات، الهندسي، والحماية والادخار.

• الانخفاض في صافي نتائج الاستثمار: بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي 139,725 مليون ريال، مقارنة بـ 164,983 مليون ريال من العام السابق، يمثل ذلك انخفاض قدره 15.31%.

ويعود ذلك إلى انخفاض الأرباح غير المحققة على الاستثمارات بسبب تراجع أداء سوق الأسهم خلال السنة.

• ارتفاع صافي مصروفات تمويل التأمين: بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين للعام الحالي 8,573 مليون ريال مقابل 4,353 مليون ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 96.94٪.

تم تعويض هذه التحركات السلبية جزئيا بالعوامل الإيجابية التالية:

• انخفاض في المصروفات التشغيلية الأخرى: بلغت مصاريف التشغيل الأخرى للعام الحالي 35,278 مليون ريال مقابل 37,039 مليون ريال في العام السابق وذلك بانخفاض قدره 4.75٪.

• ارتفاع في الإيرادات الأخرى: بلغت الإيرادات الأخرى للعام الحالي 23,260 مليون ريال مقابل 11,265 مليون ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 106.5٪.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استبعاد الأراضي بقيمة 36,708 مليون ريال مما حقق مكاسب بقيمة 20,308 مليون ريال للعام الحالي. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ولاء للتأمين التعاوني في 2024 بنسبة 56.6% إلى 64.3 مليون ريال، مقابل 147.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 83,053 مليون ريال ، مقارنة بـ 162,977 مليون ريال للعام السابق. ويمثل ذلك انخفاض قدره 49.04%.وبلغ صافي الدخل العائد على المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 64,303 مليون ريال، مقارنة بصافي الدخل العائد على المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 147,977 مليون ريال من العام السابق.يمثل ذلك انخفاض قدره 56.55%. تعود أسباب انخفاض صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي إلى الأسباب التالية:• انخفاض نتائج خدمات التأمين: تحولت نتائج خدمات التأمين إلى خسارة قدرها 36,081 مليون ريال ، مقارنة بربح قدره 28,121 مليون ريال من العام السابق.يعود سبب هذه الخسارة إلى انخفاض دخل العمليات في المجال الطبي، المركبات، الهندسي، والحماية والادخار.• الانخفاض في صافي نتائج الاستثمار: بلغ صافي نتائج الاستثمار للعام الحالي 139,725 مليون ريال، مقارنة بـ 164,983 مليون ريال من العام السابق، يمثل ذلك انخفاض قدره 15.31%.ويعود ذلك إلى انخفاض الأرباح غير المحققة على الاستثمارات بسبب تراجع أداء سوق الأسهم خلال السنة.• ارتفاع صافي مصروفات تمويل التأمين: بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين للعام الحالي 8,573 مليون ريال مقابل 4,353 مليون ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 96.94٪.تم تعويض هذه التحركات السلبية جزئيا بالعوامل الإيجابية التالية:• انخفاض في المصروفات التشغيلية الأخرى: بلغت مصاريف التشغيل الأخرى للعام الحالي 35,278 مليون ريال مقابل 37,039 مليون ريال في العام السابق وذلك بانخفاض قدره 4.75٪.• ارتفاع في الإيرادات الأخرى: بلغت الإيرادات الأخرى للعام الحالي 23,260 مليون ريال مقابل 11,265 مليون ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 106.5٪.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استبعاد الأراضي بقيمة 36,708 مليون ريال مما حقق مكاسب بقيمة 20,308 مليون ريال للعام الحالي.