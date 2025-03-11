الاقتصاد

عمومية «عناية السعودية» توافق على تعديل نظام الشركة الأساس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «عناية السعودية» توافق على تعديل نظام الشركة الأساس

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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