شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «عناية السعودية» توافق على تعديل نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، الذي عقد أمس الإثنين.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

