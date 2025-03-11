شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سينومي سنترز» إلى 1.2 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) في عام 2024 بنسبة 18.4% إلى 1.224 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأثرت أرباح السنة المالية 2024 بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة، وهي زيادة لمرة واحدة، والمرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة لمرة واحدة في خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والتكاليف التمويلية بمقدار 87.5 مليون ريال و36.5 مليون ريال، على التوالي، وذلك بسبب تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات.
وفي المقابل، ارتفع صافي الربح خلال السنة المالية 2023 بسبب مكاسب بيع الأراضي بمقدار 238.7 مليون ريال.
وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح في السنة المالية 2024 بنسبة 12.3% ليصل إلى 1,398.8 مليار ريال مقارنة بـ 1,245.6 مليار ريال في السنة المالية 2023.
كما تأثر صافي الربح في السنة المالية 2024 بما يلي:ـ
• ارتفاع صافي التكاليف التمويلية إلى 690.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 357.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويعزى ذلك إلى شطب تكلفة التمويل غير المطفأة، ، وهي زيادة لمرة واحدة، بالاضافة إلى تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد، كما ورد أعلاه.
بالإضافة إلى الزيادة في متوسط تكلفة الدين وارتفاع إجمالي الدين مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة في مرحلة توسع استثنائية تتمثل في تطوير مشروعي جوهرة جدة وجوهرة الرياض والمتوقع الانتهاء منهما في ديسمبر 2025 وابريل 2026، على التوالي.
• ارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة إلى 321.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، مقارنة بـ 189.7 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويعزى هذا الارتفاع إلى اعتماد أسلوب أكثر تحفظاً في تقديرات خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة من المستأجرين، وقد أسفر هذا التقييم عن زيادة لمرة واحدة في خسائر انخفاض القيمة.
وتم تعويض الانخفاض في صافي الربح جزئياً خلال السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023 من خلال العوامل التالية:
• الإيرادات: ارتفعت بنسبة 4.0% لتصل إلى 2,344.0 مليار ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 2,253.7 مليار ريال خلال السنة المالية 2023.
• تكلفة الإيرادات: انخفضت بنسبة 6.5% لتصل إلى 358.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 383.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف المرافق والأمن والتأمين.
• صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية: ارتفع هذا البند غير النقدي إلى 565.3 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 369.9 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التقدم الواضح في البناء في مراكز التسوق الرائدة؛ جوهرة الرياض وجوهرة جدة، بالإضافة إلى التقييم العادل لقطعة أرض من مخزون أراضي الشركة، والمجاورة لمركز سلام مول (الرياض) حيث تتوقع الشركة بيعها كجزء من برنامج بيع الأصول غير الأساسية.
• مصاريف الإعلان والترويج: انخفضت بنسبة 65.0% لتصل إلى 22.9 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 65.5 مليون ريال في السنة المالية 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع الانفاق في السنة المالية 2023 على بعض الانشطة غير المتكررة مثل العلامة التجارية للشركة.
• المصاريف العمومية والإدارية: انخفضت بنسبة 26.5% لتصل إلى 256.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 348.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرسوم المهنية بنسبة 56.0% وزيادة في المصاريف المسجلة خلال السنة المالية 2023 على بعض الانشطة غير المتكررة وانخفاض رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة 19.5% عقب الانتهاء من إعادة الهيكلة التنظيمية خلال السنة المالية 2024.
• وشهدت المصاريف التشغيلية الأخرى انخفاضاً من 18.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2023 إلى 0.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2024.
وقرر مجلس إدارة شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، أمس، (بالتمرير) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2024.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 178,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 475,000,000 سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.75%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-12 الموافق 2025-03-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-08 الموافق 2025-04-06.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأثرت أرباح السنة المالية 2024 بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة، وهي زيادة لمرة واحدة، والمرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة لمرة واحدة في خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والتكاليف التمويلية بمقدار 87.5 مليون ريال و36.5 مليون ريال، على التوالي، وذلك بسبب تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد المتفق عليها مع بعض المستأجرين لتسريع تحصيل الإيجارات.
وفي المقابل، ارتفع صافي الربح خلال السنة المالية 2023 بسبب مكاسب بيع الأراضي بمقدار 238.7 مليون ريال.
وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح في السنة المالية 2024 بنسبة 12.3% ليصل إلى 1,398.8 مليار ريال مقارنة بـ 1,245.6 مليار ريال في السنة المالية 2023.
كما تأثر صافي الربح في السنة المالية 2024 بما يلي:ـ
• ارتفاع صافي التكاليف التمويلية إلى 690.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 357.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويعزى ذلك إلى شطب تكلفة التمويل غير المطفأة، ، وهي زيادة لمرة واحدة، بالاضافة إلى تقييم القيمة الزمنية للدفعات المستقبلية المتعلقة بترتيبات خطط السداد، كما ورد أعلاه.
بالإضافة إلى الزيادة في متوسط تكلفة الدين وارتفاع إجمالي الدين مع الأخذ بالاعتبار أن الشركة في مرحلة توسع استثنائية تتمثل في تطوير مشروعي جوهرة جدة وجوهرة الرياض والمتوقع الانتهاء منهما في ديسمبر 2025 وابريل 2026، على التوالي.
• ارتفاع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة إلى 321.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، مقارنة بـ 189.7 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويعزى هذا الارتفاع إلى اعتماد أسلوب أكثر تحفظاً في تقديرات خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة من المستأجرين، وقد أسفر هذا التقييم عن زيادة لمرة واحدة في خسائر انخفاض القيمة.
وتم تعويض الانخفاض في صافي الربح جزئياً خلال السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023 من خلال العوامل التالية:
• الإيرادات: ارتفعت بنسبة 4.0% لتصل إلى 2,344.0 مليار ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 2,253.7 مليار ريال خلال السنة المالية 2023.
• تكلفة الإيرادات: انخفضت بنسبة 6.5% لتصل إلى 358.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 383.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف المرافق والأمن والتأمين.
• صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية: ارتفع هذا البند غير النقدي إلى 565.3 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 369.9 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التقدم الواضح في البناء في مراكز التسوق الرائدة؛ جوهرة الرياض وجوهرة جدة، بالإضافة إلى التقييم العادل لقطعة أرض من مخزون أراضي الشركة، والمجاورة لمركز سلام مول (الرياض) حيث تتوقع الشركة بيعها كجزء من برنامج بيع الأصول غير الأساسية.
• مصاريف الإعلان والترويج: انخفضت بنسبة 65.0% لتصل إلى 22.9 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 65.5 مليون ريال في السنة المالية 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع الانفاق في السنة المالية 2023 على بعض الانشطة غير المتكررة مثل العلامة التجارية للشركة.
• المصاريف العمومية والإدارية: انخفضت بنسبة 26.5% لتصل إلى 256.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2024 مقارنة بـ 348.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2023.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرسوم المهنية بنسبة 56.0% وزيادة في المصاريف المسجلة خلال السنة المالية 2023 على بعض الانشطة غير المتكررة وانخفاض رواتب ومكافآت الموظفين بنسبة 19.5% عقب الانتهاء من إعادة الهيكلة التنظيمية خلال السنة المالية 2024.
• وشهدت المصاريف التشغيلية الأخرى انخفاضاً من 18.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2023 إلى 0.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2024.
وقرر مجلس إدارة شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، أمس، (بالتمرير) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2024.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 178,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 475,000,000 سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.75%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-12 الموافق 2025-03-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-08 الموافق 2025-04-06.