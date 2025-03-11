شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «النايفات» توافق على شراء 3.4 مليون سهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة النايفات للتمويل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على شراء شركة النايفات عدد من أسهمها وبحد أقصى (3,400,000) سهم بما يعادل نسبة (2.83%) من إجمالي أسهم الشركة العادية وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، ويرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة بإستخدام أرصدتها النقدية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها حتى نهاية شهر نوفمبر 2025م، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 05-07-1446ه الموافق 05-01-2025م للجمعية العامة للشركة بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 69.645 مليون ريال، إلى رصيد الأرباح المبقاة وذلك حسب البيانات المالية المنتهية في 30-09-2024م.
3- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النموذج الموحد الصادر عن البنك المركزي السعودي.
4-الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
5- الموافقة على حذف المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
6- الموافقة على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
7- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (تداول الأسهم).
8- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (29) تتعلق بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).
10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات).
11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـ (إعداد محاضر الجمعيات).
12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (48) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطيات).
13- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 3 إلى 12) في حال الموافقة عليها.
14- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
15- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.
16- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
17- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
18- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-09-2025م خلفاً للعضو السابق (صالح بن ناصر العمير) (مستقل).
19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
20- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على شراء شركة النايفات عدد من أسهمها وبحد أقصى (3,400,000) سهم بما يعادل نسبة (2.83%) من إجمالي أسهم الشركة العادية وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، ويرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة بإستخدام أرصدتها النقدية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها حتى نهاية شهر نوفمبر 2025م، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 05-07-1446ه الموافق 05-01-2025م للجمعية العامة للشركة بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 69.645 مليون ريال، إلى رصيد الأرباح المبقاة وذلك حسب البيانات المالية المنتهية في 30-09-2024م.
3- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النموذج الموحد الصادر عن البنك المركزي السعودي.
4-الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
5- الموافقة على حذف المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
6- الموافقة على حذف المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
7- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (تداول الأسهم).
8- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (26) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (29) تتعلق بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين).
10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات).
11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (39) تتعلق بـ (إعداد محاضر الجمعيات).
12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (48) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطيات).
13- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 3 إلى 12) في حال الموافقة عليها.
14- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
15- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.
16- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
17- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
18- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-09-2025م خلفاً للعضو السابق (صالح بن ناصر العمير) (مستقل).
19- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
20- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.