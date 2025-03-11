شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-3-2025 فى الإمارات عيار بـ268.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية..



عيار 24 سجل 351.00 درهم

عيار 22 سجل 326.50 درهم

عيار 21 سجل 313.00 درهم

عيار 18 سجل 268.25 درهم

عيار 14 سجل 207.25 درهم

عيار 12 سجل 177.75 درهم

الاونصة10917.25 درهم

الجنيه الذهب2504.00 درهم

الأونصة بالدولار2906.43 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.