شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.. تطورات عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 فى التعاملات الصباحية، مع وسط تذبذب عيار 21 حول مستوى 4100 جنيه، صعوداً وهبوطا قرب هذه القيمة مع مراقبة تطورات بورصة الذهب عالمياً والتى تقترب مرة أخرى من مستويات 2893 دولار.

أسعار الذهب فى مصر



- سعر عيار 24 يسجل 4691 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 3518 جنيهاً.



- عيار 14 يسجل 2746 جنيهاً .

- الجنيه الذهب 32840 جنيهاً.

بيانات التضخم الأمريكية

من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الشركاء التجاريين في فرض سياسات التعريفات الجمركية جديدة.



يأتي هذا بعد إصداره تعليمات للمسؤولين بدراسة التعريفات الجمركية المتبادلة ضد الدول التي تفرض رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.



الجدير بالذكر أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس أدت إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت قرابة 3 سنوات، وقد يؤدي هذا إلى تضاءل الطلب على شراء الملاذ الآمن مما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه.

و مع استمرار الحديث عن التعريفات الجمركية والتضخم في إثارة القلق لدى المستثمرين، فقد يرتفع الذهب حتى لو تراجعت تدفقات الملاذ الآمن.