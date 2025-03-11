شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات السيارات الصينية يسيطر على السوق فى مصر.. تخفيض 7 علامات خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يشهد قطاع السيارات في مصر موجة تخفيضات كبري ، خاصة مع السيارات الصينية التي تصدرت أعلي نسبة تخفيضات خلال شهر رمضان الكريم ، ومع دخول العديد من الماركات التجميع المحلي ووجود سيارات بأسعار تحت شريحة المليون جنيه فقد تنافست شركات السيارات علي عمل تخفيضات متنوعة لمزيد من الرواج في المبيعات منذ يناير الماضي وحتي مارس الجاري 2025 ، وبالفعل تم عمل تخفيضات علي بعض علامات السيارات الأوربية واليابانية والكورية والصينية ايضا واليكم ابرز هذه التخفيضات خلال شهر رمضان الكريم وهم حوالي 7 علامات وهم كالاتي :



تخفيضات سيارات شانجان :



شانجان CS55 بلس

•الفئة الأولى Elite بسعر 1,235,000 جنيه

•الفئة الثانية Premium بسعر 1,340,000 جنيه

•الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,410,000 جنيه



شانجان UNI-T

•الفئة الأولى Elite بسعر 1,350,000 جنيه

•الفئة الثانية Premium بسعر 1,450,000 جنيه

•الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,550,000 جنيه

تخفيضات سيارات شيري تيجو 7 برو :



•الفئة الأولى Comfort بسعر 1,250,000 جنيه

•الفئة الثانية Luxury بسعر 1,350,000 جنيه

شيري تيجو 8 برو

•الفئة الثانية Luxury بسعر 1,590,000 جنيه

•الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,690,000 جنيه



تخفيضات سيارات بايك :



خصم 75,000 على U5 Plus

خصم 100,000 على X55



تخفيضات سيارات جاك JS4 :



حصلت "جاك JS4 " على تخفيض قيمته 100 ألف جنيه على الفئتين لتكون أسعارها الجديدة كما يلي:

* سعر الفئة الأولى 989,900 جنيه

* سعر الفئة الثانية 1,019,900 جنيه.

تخفيضات طرازات «جاك J7»



وانخفضت أسعار طرازات «جاك J7» الفئة الثانية إلى مليون و70 ألف جنيه، مقابل مليون و170 ألف

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تخفيضات السيارة VGV U70P في السوق المصري



قدمت السيارة VGV U70P في مصر بسعر مليون و49 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و114 ألف و900 جنيه



تخفيضات و عرض كاش باك على طرازات بستيون :

انخفضت سيارات بستيون ، بقيم تترواح ما بين 40 ألف إلى 120 ألف جنيه، ويقدم كيل بيستون في مصر، باقة متنوعة من طرازاته مثل بيستون T55، وبيستون B70، وبيستون B70 s، وبيستون T77 برو.



عرض كاش باك على طرازات بستيون المختلفة، بقيم تترواح ما بين 40 ألف إلى 120 ألف جنيه، ويقدم كيل بيستون في مصر، باقة متنوعة من طرازاته مثل بيستون T55، وبيستون B70، وبيستون B70 s، وبيستون T77 برو.

تخفيضاتGAC 2025 الصينية في مصر :

جي إيه سي امباو EMPOW موديل 2025

تتوافر جي ايه سي امباو GAC الفاخرة 2025، بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر مليون و165 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر مليون و315 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر ميلون و425 ألف جنيه.

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جي إيه سي GS3 إمزوم 2025

وتتوافر جي إيه سي GS3 إمزوم موديل 2025 في مصر، بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ الفئة الأولى من مليون و195 ألف جنيه

والفئة الثانية بسعر مليون و255 ألف جنيه

والفئة الثالثة بسعر مليون و355 ألف جنيه

والفئة الرابعة بسعر مليون و465 ألف جنيه

جي ايه سي GS4 موديل 2025

تتوافر جي ايه سي GS4 موديل 2025 في السوق المحلي، بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ الفئة الأولى من مليون و235 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و315 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و385ِ ألف جنيه.

جي ايه سي EMKOO موديل 2025

تطرح جي ايه سي EMKOO 2025 بثلاث فئات :

الأولى بسعر مليون و345 ألف جنيه

والفئة الثانية بسعر مليون و455 ألف جنيه

والفئة الثالثة بسعر مليون و570 ألف جنيه



