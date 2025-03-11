شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-3-2025 الجنيه الذهب بـ 32880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



- سعر الذهب اليوم -

عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 يسجل 4110 جنيهات للشراء.

- عيار 18يسجل 3523 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32880 جنيها.

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ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.