شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 يسجل 50.55 جنيه للشراء بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 11-3-2025، فى البنك المركزي 50.53 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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