شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 10 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرئيسية. وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 10 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

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