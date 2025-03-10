شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 10-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 10-3-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

استقرار رأس المال السوقي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 7.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105 ملايين جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 137.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 106.3 مليون جنيه، 139 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3317 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12180 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 186.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.45%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 69.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.35%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 235.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 74.530 بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 23.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.095 جنيه بنسبة تراجع بلغت 25.78%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 37.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.902 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.130 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.70%.