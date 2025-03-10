شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التجارة والموزعون يتصدر القطاعات الصاعدة بالبورصة بجلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.7%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.

وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 0.2%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، ونما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.07%، فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 7.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105 ملايين جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 137.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 106.3 مليون جنيه، 139 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3317 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12180 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.