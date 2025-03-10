شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. أسعار الجملة تواصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

عوامل ارتفاع الأسعار

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الجملة في إيطاليا ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة اليوم الاثنين.وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 6ر1% شهريًا مقابل ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال ديسمبر السابق عليه.جاء ارتفاع المؤشر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5% والسلع الاستهلاكية والرأسمالية بنسبة 3ر0% لكل فئة منهما، في حين ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1ر0%.وارتفعت أسعار الجملة في السوق المحلية بنسبة 2% في حين ارتفعت في السوق الخارجية للسلع الإيطالية بنسبة 4ر0%.وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في إيطاليا خلال يناير بنسبة 4ر4% مقابل 1ر1% في الشهر السابق، لتسجل أعلى معدل زيادة سنوية منذ سجلت 6ر9% في فبراير 2022.