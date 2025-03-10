شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-3-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية.

استقرار رأس المال السوقي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 7.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 105 ملايين جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 137.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 106.3 مليون جنيه، 139 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3317 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12180 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2000 سهم، 3214 سهمًا، 272 سهم، 16 ألف سهم، 106.1 ألف سهم، 430 ألف سهم، 17 مليون سهم، 39 مليون سهم، 183.2 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.25 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بذات الشركة 50 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبلتون القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 18.9 ألف سهم، 1.026 مليون سهم، 135.5 ألف سهم، 87 ألف سهم، 218 ألف سهم، 17 مليون سهم، 39 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 600 سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 18.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.997% إلى 15.017%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، بيع المساهم جيهان يحيي عبد الخالق عمر تحمير عدد 301.2 ألف سهم بسعر 1.0452 جنيه بقيمة إجمالية 314.8 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.02% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميراج لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات من عقود العملاء بلغت 4.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 344.4 مليون جنيه.

حققت شركة الصناعات الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير (إيكون)، إيرادات من عقود العملاء بلغت 6.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 423.6 مليون جنيه.

حققت شركة غاز مصر، إيرادات نشاط بلغت 7.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 291 مليون جنيه مقارنة مع 170.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، مبيعات لتصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح 401.8 مليون جنيه بنسبة نمو 59%.

فيما حققت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، صافي مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 846.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 93.9 مليون جنيه مقارنة مع 33.1 مليون جنيه.

انكوليس

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة حتى 5% من أسهم الشركة بسعر 41 جنيهًا للسهم، وذلك من خلال سوق الصفقات، ومن موارد الشركة الذاتية وليس عن طريق الاقتراض.