الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع إمداد مياه الشرب لمقاطعتي سامي وموانقا في جمهورية تنزانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا في مدير عام عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، في افتتاح مشروع إمداد مياه الشرب لمقاطعتي سامي وموانقا في جمهورية تنزانيا المتحدة، الذي أسهم الصندوق في تمويله بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة 25 مليون دولار، بحضور فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة, ومعالي وزير المياه في تنزانيا جمعة حميدو أويسو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تنزانيا يحيى بن أحمد عكيش.

ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة متكاملة لنقل مياه الشرب بخطوط أنابيب رئيسة بطول يتجاوز 160 كيلومترًا، وإنشاء خزان بسعة 7500 متر مكعب، لإيصال المياه إلى المنازل في 16 قرية مستفيدة، ويسهم المشروع في توفير ثلاثة خزانات مياه في مدينة سامي، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب في مختلف القرى بجمهورية تنزانيا المتحدة، كما يأتي المشروع تعزيزًا لتوفير وتحسين مياه الشرب في المجتمعات الحضرية والريفية في تنزانيا، والإسهام في رفع المستوى الصحي، والحد من الأمراض الناتجة عن المياه الملوثة، نحو تحقيق الأمن المائي المستدام.

يذكر أن الصندوق قدّم منذ عام 1987م في جمهورية تنزانيا، التمويل لـتنفيذ ( 8 ) مشروعات وبرامج إنمائية، عبر قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (92) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والزراعة، والبنية الاجتماعية، وذلك للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تنزانيا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط