مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11745.63 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا 90.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11745.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 259 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 192 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دراية، و الرياض، واللجين، وصدق، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ورسن، وكابلات الرياض، وسيسكو القابضة، و مجموعة فتيحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30% و 8.11%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والرياض، والمواساة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 300.45 نقطة ليقفل عند مستوى 31031.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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