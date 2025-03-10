شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 36.48 نقطة، ما نسبته 1.15 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى مستوى 3203.36 نقاط.وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.01 في المئة، ما يعادل 22.48 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1141.71 نقطة.