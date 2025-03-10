الاقتصاد

أسواق الأسهم.. مؤشرا بورصة موسكو يغلقان على ارتفاع

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 36.48 نقطة، ما نسبته 1.15 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى مستوى 3203.36 نقاط.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 2.01 في المئة، ما يعادل 22.48 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 1141.71 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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