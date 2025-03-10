شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب بين 4110 و 4115 جنيها.. سعر الذهب اليوم 10 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 مارس 2025 ، وتذبذب سعر الذهب في نطاق سعري بين 4110 إلى 4115 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب في مصر



- عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 يسجل 4110 جنيهات للشراء.



- عيار 18يسجل 3523 جنيهاً للشراء.



- عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32880 جنيها

أسعار الذهب المعروضة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أن سعر إعادة بيع الذهب تشمل خصم من 1% إلى 2% من سعر البيع.و قد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.



ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي ، حيث قفزت أونصة الذهب في المعاملات الفورية قرب 2,918.52 دولارًا، ثم بدأت في التراجع آلان عند 2906 دولارات.

وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.