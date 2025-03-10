شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وشخصيات عامة ومسئولي الهيئات في إفطار الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاتحاد العام للغرف التجارية إفطاره السنوي بحضور عدد من الوزراء ورؤساء القطاعات والهيئات ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات المختلفة.

وشارك في فطار اتحاد الغرف التجارية عدد من ممثلي السفارات للدول العربية والإسلامية والشخصيات العامة والوزراء السابقين.

وحضر حفل الافطار السنوي الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن الوزراء السابقين المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الأسبق ونيفين جامع وزيرة الصناعة، أحمد سمير وزير الصناعة الأسبق ومنير فخري عبد النور، وعمرو موسي وأحمد نظيف.



والوزير يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ود. طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس التنمية الصناعية ورئيس تحديث الصناعة وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورئيس اتحاد المستثمرين.