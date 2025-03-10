شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 10% فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، إن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسي الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.6% فى فبراير 2025 مقابل 13.2% فى فبراير 2024، و1.7% فى يناير 2025. وعلى أساس سنوي، وسجل معدل التضخم الأساسى 10.0% فى فبراير 2025 مقابل 22.6% فى يناير 2025.



وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% فى فبراير 2025 مقابل 11.4% فى فبراير 2024 و1.5% فى يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% فى فبراير 2025 مقابل 24.0% فى يناير 2025.