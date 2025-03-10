شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى يبيع 17 مليون سهم لشقيقه وليد مقابل 61.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بيع المساهم حسام محمد زكي، عضو مجلس النواب عدد 17 مليون سهم لشقيقه "وليد" بسعر 3.6 جنيه بقيمة إجمالية 61.2 مليون جنيه، ونفذت صفقتي البيع والشراء من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وبعد تنفيذ الصفقة أصبح رجل الأعمال وليد زكي يملك 27.62% من شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ويملك شقيقه "حسام" نسبة 4.23%، وشقيقهما عضو مجلس الشيوخ "ياسر" حصة 0.95%، وشركة وزاكي التابعة حصة 0.42%.

في نفس السياق أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 600 سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 18.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.997% إلى 15.017%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، بيع المساهم جيهان يحيي عبد الخالق عمر تحمير عدد 301.2 ألف سهم بسعر 1.0452 جنيه بقيمة إجمالية 314.8 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.02% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميراج لتداول الأوراق المالية.



وليد زكى