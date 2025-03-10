تراجع النفط مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الرسوم الجمركية وخام برنت يسجل 70.30 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هبطت أسعار النفط اليوم، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت ستة سنتات ليصل إلى 70.30 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثماني سنتات ليصل إلى 66.76 دولارًا للبرميل.

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