صندوق الاستثمارات يطلق شركة “الواحة” أول مشّغل بملكية سعودية متخصص في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة “الواحة للأسواق الحرة” (الواحة) المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، وستكون “الواحة” أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة.

وستكون الشركة رائداً وطنياً في قطاع مبيعات التجزئة خلال السفر، وإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.

وستعمل شركة “الواحة” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء المملكة، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية. وستدير الشركة منافذها في المطارات وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس الشركة مستقبلاً فرصاً إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.

وقال رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف: “يهدف صندوق الاستثمارات العامة، إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعاته في قطاع السياحة المحلي، من خلال إطلاق ’الواحة’ لتكون شركة وطنية رائدة في مجال تجارة التجزئة للمسافرين. ستقدم ’الواحة’ تجربة مميزة للمسافرين في مختلف مرافق السفر في المملكة من خلال تنويع المنتجات، وتميّز عمليات السوق الحرة، وتطوير تجربة تسوّق رقمية متقدمة”.

وأضاف العسّاف: “لدينا فرص كبيرة لزيادة حصة المملكة من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل. يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى المملكة، فضلاً عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محلياً، فرصاً جديدة لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر”.

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