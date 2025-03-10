ارتفاع أسعار الذهب إلى 2914 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من المؤشرات؛ للتكهن بموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2914 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2920.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 32.45 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 963.37 دولارًا، واستقر البلاديوم أيضا عند 948.64 دولارًا.

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