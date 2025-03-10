الدولار يبدأ أسبوع التداول بتراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ الدولار أسبوع التداول اليوم بتراجع، بعد تعرضه لخسائر كبيرة الأسبوع الماضي؛ بسبب ضعف سوق العمل الأمريكي المحتمل.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 103.59 نقاط، بينما ارتفع الين بنسبة 0.5 % إلى 147.27 دولارًا، وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.87665 دولار في التعاملات المبكرة، وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.086725 دولار.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الجنيه الأسترليني بنسبة 0.16 % إلى 1.2941 دولار، في حين صعد الدولار الأسترالي 0.14 % إلى 0.6315 دولار، وكان الدولار النيوزيلندي قد وصل في أحدث التداولات إلى 0.57225 دولار.

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