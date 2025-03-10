الاقتصاد

ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 816.9 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 816.9 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 816.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض في عام 2024 بنسبة 57.6% إلى 816.9 مليون ريال، مقابل 518.5 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.

أخبار متعلقة

 

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين
تراجع أرباح «التأمين العربية» إلى 30.14 مليون ريال في 2024
ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا