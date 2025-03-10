شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 816.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض في عام 2024 بنسبة 57.6% إلى 816.9 مليون ريال، مقابل 518.5 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة