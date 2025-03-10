شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 11745 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.322 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 259.442 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.792 تريليون ريال. انخفاض أسهم 192 شركة انخفضت أسهم 192 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 251 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، دراية، والرياض، واللجين، وصدق، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، الباحة، ورسن، وكابلات الرياض، وسيسكو القابضة، ومجموعة فتيحي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 31031 نقطة، وبتداولات بلغت، 40.670 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.704 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.861 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 32، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.

