شكرا لقرائتكم خبر عن 70.11 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

هبطت أسعار النفط اليوم مع تراجع المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، فضلا عن زيادة إنتاج تحالف أوبك.

وانخفض خام برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 70.11 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 90 سنتا يوم الجمعة عند التسوية، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولار للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 % بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نوفمبر 2023، بينما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي .



