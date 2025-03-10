شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بتداولات 2.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بعد مرور 3 ساعات من بدء جلسة التداول، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 31075 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 38766 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13676 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 8627 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11979 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3317 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 12249 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2000 سهم، 3214 سهمًا، 272 سهم، 16 ألف سهم، 106.1 ألف سهم، 430 ألف سهم، 17 مليون سهم، 39 مليون سهم، 183.2 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.25 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بذات الشركة 50 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبلتون القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 18.9 ألف سهم، 1.026 مليون سهم، 135.5 ألف سهم، 87 ألف سهم، 218 ألف سهم، 17 مليون سهم، 39 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 600 سهم بسعر 31.29 جنيه بقيمة إجمالية 18.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.997% إلى 15.017%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، بيع المساهم جيهان يحيي عبد الخالق عمر تحمير عدد 301.2 ألف سهم بسعر 1.0452 جنيه بقيمة إجمالية 314.8 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.02% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميراج لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، إيرادات من عقود العملاء بلغت 4.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 344.4 مليون جنيه.

حققت شركة الصناعات الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير (إيكون)، إيرادات من عقود العملاء بلغت 6.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 423.6 مليون جنيه.

حققت شركة غاز مصر، إيرادات نشاط بلغت 7.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 291 مليون جنيه مقارنة مع 170.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، مبيعات لتصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح 401.8 مليون جنيه بنسبة نمو 59%.

فيما حققت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، صافي مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 846.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 93.9 مليون جنيه مقارنة مع 33.1 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة حتى 5% من أسهم الشركة بسعر 41 جنيهًا للسهم، وذلك من خلال سوق الصفقات، ومن موارد الشركة الذاتية وليس عن طريق الاقتراض.