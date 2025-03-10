شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 10-3-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى.

كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم الأثنين لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الأثنين فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.87جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.



