شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 10-3-2025 فى السعودية عيار 21 بـ307 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين .

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 351.00 ريال

عيار 22 سجل 321.75 ريال

عيار 21 سجل 307.00 ريال

عيار 18 سجل 263.25 ريال

عيار 14 سجل 204.75 ريال

عيار 12 سجل 175.50 ريال

الاونصة10917.00 ريال

الجنيه الذهب2457.00 ريال

الأونصة بالدولار2911.21 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.